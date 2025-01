Un acquisto che è anche un ritorno: il Latte Dolce ha firmato il contratto con l'attaccante Nicola Muscas.

Classe 2005, Muscas cresce nei Settori Giovanili di Ex BiancoBlu e Carbonia: con i minerari nella stagione 2022/2023, fa il suo esordio nel campionato di Eccellenza, realizzando 12 gol e meritandosi la chiamata del Latte Dolce in Serie D. Con il club di Via Leoncavallo ottiene una preziosa salvezza e passa al Trapani, ambiziosa società di Serie C, con cui disputa diverse partite di precampionato, compresi 45 minuti contro la Lazio. Ad agosto passa in prestito in Serie D al Matera nel Girone H, prima del ritorno al Sassari Calcio Latte Dolce.

Queste le dichiarazioni di Nicola Muscas: «Sono felice di essere tornato al Sassari Calcio Latte Dolce, in quello che è un tassello fondamentale per la mia crescita come uomo e come giocatore. Conosco una buona parte della squadra e sono pronto a mettermi a disposizione del mister per aiutare la squadra nel girone di ritorno. Per quanto riguarda l’esperienza con la maglia del Trapani, invece, sono contento di aver potuto vestire in estate la maglia della Prima Squadra e di aver avuto l’opportunità di giocare contro una squadra blasonata come la Lazio: ricorderò per sempre quel momento speciale».

© Riproduzione riservata