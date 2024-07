Un attaccante per il Latte Dolce che ha ingaggiato Simone Sorgente, salernitano, classe 1999. Il neo giocatore biancoceleste ha debuttato in serie D a 18 anni con la maglia dell’Olympia Agnonese realizzando 4 reti. Nella stagione 2021/2022 ha giocato con Afragolese e Cassino e dopo le 11 reti messe a segno in quell’annata, lo ha firmato la Torres. Dopo l’esperienza in rossoblù ha militato con Aquila Montevarchi, Paganese e Ostiamare: proprio con i laziali nella scorsa stagione ha segnato il gol del definitivo 1-1 nel match giocato al “Campo Principale”.

Simone Sorgente ha dichiarato: «Dopo una semplice chiacchierata con mister Setti ho deciso di accettare la chiamata di questa società, perché sapevo che avrei trovato persone eccezionali. È stata indubbiamente determinante anche la passata esperienza in Sardegna, perché ho davvero bei ricordi della città e delle persone. Ho visto una squadra con tanta voglia di fare e di imparare. Le prerogative dovranno essere impegno, sacrificio e umiltà: siamo una squadra giovane e con questi principi potremmo toglierci soddisfazioni».

Nel frattempo la società sassarese ha affidato a Marino Vasselli il ruolo di club manager. Nativo di Roma, per Vasselli si tratta di un ritorno in casa biancoceleste, dopo i 10 anni da responsabile della segreteria.

