Un'ala portoghese per il Latte Dolce: arriva Edson “Edi” Patric Fernandes Lopes Castro, esterno d’attacco di 24 anni proveniente dal Piacenza, che nell’ultima parte della stagione scorsa ha giocato nel Girone G di Serie D con il Gladiator.

Nativo di Barreiro, Castro cresce nelle giovanili di Fabril e Tondela, per poi passare al Montemor. Nel 2022 arriva in Italia al Mazara in Eccellenza siciliana e poi viene ingaggiato dal Piacenza. Dopo una parentesi con gli emiliani, termina la scorsa stagione in prestito al Gladiator, con cui gioca una grande partita contro il Sassari Calcio Latte Dolce: ora il passaggio a titolo definitivo alla società di Via Leoncavallo.

Nel frattempo perfezionato l'arrivo in prestito dalla Torres del portiere Michele Marano, 20 anni, che l'anno scorso ha esordito col Budoni proprio nel match contro il Latte Dolce.

