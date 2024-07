Tre conferme per il Latte Dolce: Alessio Grassi, Lorenzo Orlando e Alessio Pilo. Classe 2003, Alessio Grassi, è una punta che ha realizzato 5 reti, tutte utili per la conquista di punti nella difficile lotta salvezza. Per lui è la quinta stagione in biancoceleste.



Suo coetaneo è il centrocampista Lorenzo Orlando, arrivato a Sassari nel mese di dicembre. Si è fermato per infortunio ma ha fatto in tempo a rientrare per dare una mano nelle ultime partite.

Il più giovane è Alessio Pilo, classe 2005, difensore. “Sono contento di aver rinnovato con il Sassari Calcio Latte Dolce, società con la quale ho fatto la trafila delle giovanili. Sono certo che quest’anno che tutti i ragazzi daranno il 100% e in questo modo possiamo ottenere l’obiettivo stagionale, quello della salvezza”.

© Riproduzione riservata