Ecco il calendario della prossima Coppa Italia di Serie D col turno preliminare che verrà giocato il 25 agosto. Il primo turno scatterà il 1° settembre. Per il 6 novembre sono in programma le partite dei 32esimi di finale; il 20 novembre quelle dei sedicesimi di finale. Gli ottavi si giocheranno il 7 dicembre e i quarti di finale il 18 dicembre.

Si andrà poi al prossimo anno: per il 12 febbraio sono in programma le gare di andata delle semifinali; il 26 febbraio, le partite di ritorno. Anche la finale si giocherà con la gara di andata il 19 marzo, e quella di ritorno il 2 aprile.

Il turno preliminare prevede per le sarde il 25 agosto Olbia-Ilvamaddalena e Latte Dolce- Atletico Uri. La Cos esordirà il 1° settembre contro la vincente fra Latte Dolce e Atletico Uri.













