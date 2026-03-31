Una giornata di squalifica per Ninni Corda e Mario Isoni, mentre Daniele Ragatzu e Cristian Anelli entrano in diffida: è questa l’eredità che l’Olbia riceve, in termini di decisioni del giudice sportivo, dal derby col Monastir, perso 1-0.

Il direttore dell’area tecnica dei bianchi è stato fermato per un turno “per essere uscito indebitamente dall’area tecnica”, e lo stesso vale per il suo collaboratore: domenica Corda e Isoni sono stati allontanati dalla panchina durante la gara, e dovranno dunque assistere dal match di giovedì col Real Monterotondo dalla tribuna del Nespoli. Quanto a Ragatzu e Anelli, hanno rimediato contro il Monastir la quarta ammonizione: al prossimo cartellino giallo scatterà la squalifica.

Intanto, la squadra ha ripreso ad allenarsi per preparare lo scontro-salvezza col Monterotondo, penultimo in classifica a -2 dall’Olbia. In vista della sfida del turno prepasquale del campionato di Serie D, in programma giovedì, hanno ripreso ad allenarsi col resto del gruppo Petrone e Tomaselli; restano ai box, invece, Congiu e Oproiescu. Atteso infine in città dopo gli impegni con la Nazionale del Bangladesh Islam.

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