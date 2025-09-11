Monastir, Olbia e Latte Dolce in casa, Cos e Budoni in trasferta per la seconda giornata del campionato di Serie D in programma domenica. L'Olbia ospita il Valmontone, il Monastir, il Montespaccato, il Latte Dolce, l'Albalonga.LaCos è attesa sul campo del Lodigiani, il Budoni, a Ischia. Gare non facili per le sarde. Il Monastir dopo il sorprendente successo di Budoni di domenica scorsa, gioca la sua prima giornata in casa della sua fresca storia di Serie D. Grande l'attesa in paese e dintorni. La squadra dellenatore Marcello Angheleddu affronta il Montespaccato in una sorta di derby fra neo promosse. L'obiettivo è muovere la classifica, possibilmente vincere.

Lo stesso obiettivo del Latte Dolce che affronta una squadra decisamente quadrata come Monterotondo che arriva in Sardegna col dente avvelenato dopo la sconfitta casalinga di domenica col Flaminia. Al successo punta anche l'Olbia contro il Valmontone: c'è tanta curiosità fra i tifosi dei bianchi. La Cos che domenica ha esordito con un buon punto nel derby col Latte Dolce, sarà ospite del Lodigiani. Una squadra profondamente rinnovata quella sarda di Francesco Loi che domenica ha però dimostrata di essere valida, eccome, giocando soprattutto, nel finale, un'ottima gara col Latte Dolce. Il Budoni deve assolutamente riscattare la sconfitta casalinga subita dal Monastir: i Ischia non sarà facile anche perché la squadra di Raffaele Cerbone si presenterà priva di alcuni titolari. Oggi verranno ufficializzati i possibili anticipi a sabato.

