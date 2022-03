Domani scontro salvezza per l’Atletico Uri sul campo del Gladiator. La squadra di Massimiliano Paba si presenta al “Vittorio Papa” di Cardito, domani alle 14, con l’obiettivo di conquistare il terzo risultato utile consecutivo. L’incontro è valido per la 23ª giornata. I giallorossi hanno tre punti in più rispetto ai campani che però devono recuperare una gara.

Nel campionato di Eccellenza, si gioca domani (ore 15) Castiadas-Sant’Elena per la 25ª giornata. I sarrabesi cercano punti salvezza dopo nove turni a secco. E’ un buon momento invece per il Sant’Elena che si è rimesso in corsa per i playoff e non intende rallentare.

In Promozione gli anticipi di domani pomeriggio sono, alle 15, Atletico Cagliari-Sigma (girone A) e Arborea-Paulese (B), alle 16, Thiesi-Usinese (C) e, alle 18.30, Valledoria-San Teodoro (D),

In Prima categoria in campo domani, alle 15, Pula-Cus Cagliari (A), San Nicola Ozieri-Atletico Bono (D) e Ottava-Cus Sassari (E) e, alle 16, Terralba-Don Bosco (B) e Ulassai-Cannonau Jerzu (C).

