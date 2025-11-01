Serie D, Costa Orientale Sarda ko contro l’Albalonga: finisce 4-2Sconfitta per i sardi nell’anticipo della decima giornata
Nell’anticipo della decima giornata del campionato di Serie D, la Costa Orientale Sarda cade 4-2 sul campo dell’Albalonga. I laziali staccano i sardi e si portano da soli al terzo posto in classifica.
La gara si era messa subito bene per gli ospiti, passati in vantaggio al 6’ con il solito bomber Nurchi. Immediata la reazione dei padroni di casa, che appena tre minuti più tardi trovano il pareggio grazie a un rigore trasformato da Ingretolli. Al 37’ arriva il sorpasso dell’Albalonga firmato dal giovane centrocampista Succi.
Nella ripresa, i laziali piazzano un micidiale uno-due (21’ e 23’) con Persichini protagonista assoluto: doppietta per lui, con la prima rete ancora su rigore. Al 33’ Sarritzu accorcia le distanze, ma non basta a riaprire il match.
Per la Cos è la prima sconfitta esterna della stagione in campionato, che interrompe una serie positiva di quattro risultati utili consecutivi.
Domani scenderanno in campo le altre squadre sarde: alle 14.30 Scafatese–Latte Dolce, Monastir–Flaminia e Montespaccato–Budoni, mentre alle 15 toccherà a Olbia–Ischia.