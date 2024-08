Dopo la composizione dei gironi, che vede le cinque squadre sarde inserite nel Girone G con laziali e campane, come da copione, e in attesa dei calendari, che dovrebbero essere svelati tra il 12 e il 13 agosto, la Lega Nazionale Dilettanti ufficializza gli accoppiamenti della Coppa Italia di Serie D, al via con due derby isolani.

Il turno preliminare, in programma il 25 agosto (ore 16), proporrà Olbia-Ilva Maddalena e Latte Dolce-Atletico Uri: la vincente del derby sassarese se la vedrà il 1° settembre (ore 15) fuori casa con la Cos, che partirà dal primo turno grazie al miglior piazzamento nella classifica finale della scorsa stagione. Quanto alle galluresi, la vincente affronterà al turno successivo l’Ostia Mare in trasferta.

