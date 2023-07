Tra giornate di relax al mare e tornei estivi per pure divertimento, cominciano i primi movimenti tra le formazioni che parteciperanno al prossimo campionato di basket di serie D. Più che movimenti, arrivano le prime conferme sulle panchine delle squadre al via.

È il caso del San Salvatore Selargius che, sotto il segno della continuità, conferma Fabrizio Asunis alla guida. Per Asunis sarà per la seconda stagione sulla panchina del San Salvatore, dopo il piazzamento al confine con la zona playoff nello scorso torneo. Il coach giallonero ha grande esperienza; in passato ha guidato anche Elmas, Esperia e Antonianum Quartu (tra A/3 femminile nel biennio 2013/2015 e C Regionale maschile tra il 2015 e il 2020).

Confermata la guida tecnica anche a San Sperate. Jean Patrick Sorrentino, infatti, sarà alla guida dei “gherreris” anche il prossimo anno. Per lui sarà la terza stagione in biancoverde. Sorrentino, in passato, dopo la carriera da giocatore, è stato vice-allenatore di Marco Sassaro alla Russo Cagliari in serie B, e ha lavorato nei settori giovanili (maschili e femminili) di Decimo, San Salvatore, Spirito Sportivo, Olimpia Cagliari e Virtus Cagliari.

© Riproduzione riservata