Clamoroso alla Cos: l'allenatore Sebastiano Pinna è stato esonerato poco fa alla vigilia della gara casalinga di domani col Guidonia, importantissima in chiave salvezza. Stringato il comunicato.

«La società nella persona del presidente Marco Nibbio, comunica di aver esonerato dall'incarico di allenatore della prima squadra Sebastiano Pinna». Nessuna dichiarazione da parte di Pinna.

Domani la squadra potrebbe essere affidata all'allenatore in seconda Antonio Carta. Con Pinna in pabchina, la Cos ha conquistato 16 dei suoi 18 punti in classifica. La Cos ultima in classifica con l'Ilvamaddalena, è attesa domani ad una gara importantissima per la sua salvezza.

