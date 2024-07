Sono cinque le squadre sarde che hanno diritto di partecipare al prossimo campionato di serie D sono Olbia, retrocessa dalla Serie C, l'Ilva promossa dall'Eccellenza, la Cos Ogliastra Sarrabus, l'Atletico Uri e il Latte Dolce.

La Lega Nazionale Dilettanti ha intanto confermato il format a 167 squadre. Come si legge nel comunicato della Lega nazionale dilettanti, la Serie D conserverà i suoi nove gironi composti da un minimo di 18 ad un massimo di 20 squadre. Le squadre che hanno mantenuto il diritto sportivo all'ammissione sono 122, comprese le tre sarde Uri, Cos e Latte Dolce. Nove le società in arrivo dopo la retrocessione dalla Serie C (compresa l'Olbia); 35, quelle promosse dall'Eccellenza alla fine della passata stagione sportiva 2023/2024 (per la Sardegna, l'Ilvamaddalena).

Le società aventi diritto dovranno formalizzare l'iscrizione alla D entro il 12 luglio. Sarà poi la Co.Vi.So.D a verificare la regolarità o meno della documentazione prodotta dalle società iscritte: in caso di esito negativo le Società non ammesse potranno presentare ricorso entro il 22 luglio. In caso di posti vacanti, si procederà a eventuali ripescaggi da parte delle società che ne abbiano fatto domanda procedendo in alternanza dalle graduatorie formate dalle squadre retrocesse dalla serie D tramite i playout e dalle squadre perdenti gli spareggi-promozione dell'Eccellenza.

