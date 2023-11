Sconfitta del Budoni nell'anticipo di oggi per il girone G della serie D. La squadra di Raffaele Cerbone è stata battuta per 1-0 in casa dall'Ardea. Domenica scorsa il Budoni aveva imposto il pari alla Cos. Oggi la brusca frenata casalinga.

Negli anticipi di Eccellenza pari fra Ilva e Tempio (0-0) e vittoria del San Teodoro sulla Tharros per 1-0.

In Promozione vittoria del Castiadas per 1-0 a Guspini con la squadra del Sarrabus risalita al primo posto del girone A. L'Alghero ha vinto per 2-1 sul Porto Torres. La Gialeto ha puiegato il Villamassargia per 3-2.

