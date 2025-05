Vincere non era importante. La regola era divertirsi e fare nuove amicizie. Dieci società per un totale di 21 squadre e 4 categorie: piccoli amici, primi calci, pulcini ed esordienti. Sono i numeri della prima edizione della Simaxis Junior Cup, che si è svolta a Ollastra, nel campo comunale, pochi giorni fa. Hanno partecipato le società di Simaxis, poi Frassinetti, Oristano calcio, Terralba, Tanca Marchese, Othoca, Arborea, Villaurbana, Busachi e Albagiara. Tutte le squadre sono state premiate con un trofeo. In più, per ogni categoria, è stato consegnato un trofeo per il fair play. «Nel torneo ha partecipato anche la nostra squadra di calcio a 5, composta solamente da ragazze, in vista della formazione della categoria femminile per la nuova stagione calcistica», ha commentato il responsabile del settore giovanile della Polisportiva Simaxis 2014, Marco Mottura, promotore dell’evento. «Grandissima soddisfazione da parte mia, come responsabile, e da parte di tutta la società, che ci dà una motivazione in più per affrontare la nuova stagione».

