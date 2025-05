Dopo la conquista della Coppa Italia l'Asinara Waves punta al primo scudetto nel basket in carrozzina. La serie finale, come otto anni fa, è contro la Briantea84 Cantù. Allora vinsero i brianzoli, ma questa volta Porto Torres ha la sicurezza di chi ha battuto la plurititolata formazione lombarda sia in campionato sia nella finale di Coppa Italia (73-67).

Si gioca domani al Palazzo dello Sport di Meda (inizio alle 20.30). La seconda finale si disputerà sabato 17 a Porto Torres e così anche l'eventuale bella, domenica 18, perché la squadra allenata da Mura ha chiuso in testa la stagione regolare.

I sardi arrivano a giocarsi il tricolore dopo aver sconfitto in semifinale la Farmacia Pellicanò Reggio Calabria con un 2 a 0 netto, mentre la Briantea84 Cantù è stata costretta alla gara tre dal S. Stefano.

Per la Briantea84 si tratta della dodicesima finale Scudetto consecutiva. Cantù ha in bacheca già 10 titoli italiani. Porto Torres invece è soltanto alla seconda finale per il tricolore.

© Riproduzione riservata