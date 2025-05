L'attesa è enorme, il risultato determinante per il loro futuro, ma importante anche per le squadre di Eccellenza e Promozione impegnate nei playoff. Cos e Ilvamaddalena, si giocano la Serie D domani alle 16 nel Lazio e in una gara unica.

La Cos sarà a Roma per contendere il posto nella Serie D al Lodigiani. L'Ivamaddalena affronterà in trasferta il Monterotondo per lo stesso obiettivo della Cos.

Per le sarde un impegno difficile ma non impossibile. Difficile soprattutto perché per loro c'è un solo risultato utile, la vittoria, per di più da conquistare in trasferta. In caso di parità dopo i novanta minuti di gioco, sono previsti due tempi supplementare da 15 minuti ciascuno. Il pari finale garantirà la salvezza alle due laziali in virtù della loro migliore posizione nella classifica del campionato. Insomma, le due sarde devono giocare unicamente per vincere. Con attenzione, ma puntando al gol.

Lodigiani-Cos sarà diretta da Gianluca Guitaldi di Rimini (assistenti Simone Giuseppe Chimento di Saronno e Alberto Mandarino di Alba, quarto ufficiale Vittorio Emanuele Teghille di Collegno). In questo campionato ha sempre vinto il Lodigiani (3-1 a Roma, 2-0 a Tertenia). Lo stesso Lodigiani ha perso quest'anno quattro gare casalinghe, conquistando sei vittorie e sette pari.

La Cos domani giocherà senza lo squalificato Calabrese e senza alcuni giocatori da tempo assenti per infortunio (vedi Sartor e Cogotti). La squadra di Francesco Loi, ha preparato in settimana la partita con molta attenzione. Va a Roma col tifo di tutta la Sardegna sportiva. Come l'Ilvamaddalena di mister Sandro Acciaro, impegnata come detto sempre nel Lazio contro il Monterotondo. La squadra di Giorico deve come detto solo vincere. La gara sarà arbitrata da Riccardo Dasso di Genova (assistenti Matteo Di Berardino di Teramo e Domenico Lombardi di Chieti. Il quarto ufficiale di gara è Mattia Maresca di Napoli. Ilva e Monterondo in campionato hanno chiuso a 38 punti, con i laziali favoriti dalla classifica avulsa. In campionato le gare fra le due squadre sono finite in parità: 0-0 in Sardegna; 1-1 nel Lazio.

Una eventuale salvezza di Cos e Ilva aprirebbe le porte di possibili ripescaggi di squadre di Eccellenza e Promozione impegnate nei playoff di categoria.

