Sabato scorso giocava per il primato della Élite maschile, oggi torna in campo per riprendersi il secondo posto. Il destino della Ferrini, dopo la sconfitta con la Tevere, la prima del campionato, è al momento cambiato, ma è pronta a ripartire per essere ancora la diretta inseguitrice della squadra romana campione d’Italia in carica. Oggi al “Maxia” (ore 16) la sfida con il Valchisone, che dopo tre vittorie di fila si è insediata alle spalle della Tevere. È certamente la partita più importante della terza giornata di ritorno. All’andata, in Piemonte, terminò 3-3, la Ferrini si fece rimontare tre reti di svantaggio.

L’Amsicora ha ripreso confidenza con la vittoria dopo tre sconfitte consecutive. Oggi cerca conferme a Reggio Emilia dove incontra Città del Tricolore, terzultima ma con tre punti in meno rispetto alla squadra cagliaritana. In settimana il capitano dell’Amsicora, Giaime Carta, ha risposto alla convocazione in nazionale, impegnata in un raduno a Roma.

Il Cus Cagliari gioca a Roma con la Lazio del cagliaritano Luca Angius. Dopo otto sconfitte consecutive, un’altra battuta d’arresto potrebbe significare per la squadra di Jorge l’arrivederci anticipato alla massima serie.

Serie A Élite femminile

Turno di riposo per l’Amsicora che resterà comunque al comando della classifica in forza di quattro punti di vantaggio sulla seconda. E domani gioca in suo favore lo scontro diretto tra Lorenzoni e Cus Torino.

Dopo il riposo si rivede la Ferrini, che sarà impegnata a lasciarsi alle spalle il penultimo posto. Oggi a Roma avrà di fronte la Lazio, matricola che dopo una falsa partenza occupa la terza posizione in classifica.

Serie A1 maschile

La risalita della Juvenilia Uras è messa a rischio dall’HT Bologna, che oggi (ore 13) si presenta al Comunale. Emiliani secondi dietro l’irraggiungibile Butterfly, la squadra di Tocco cerca i punti che garantirebbero la salvezza. Punta invece al secondo posto l’HT Sardegna che gioca a Roma con l’Hockey Club, fanalino di coda e maggior indiziato per la retrocessione in A2.

