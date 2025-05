Da oggi a domenica, il Padel club Alghero ospita la quinta tappa del The Island Padel Tour. Un evento che farà parlare di sé per molto tempo, in quanto la tappa, intitolata Fin Ap Padel Cup, ha già battuto ogni record sardo per numero di iscrizioni a un torneo federale, con oltre 200 partecipanti provenienti da tutta la Sardegna, ma anche da fuori regione. La competizione rappresenta una vetrina eccezionale per i talenti del padel isolano e per gli appassionati che vogliono confrontarsi con atleti di ogni livello.

Il torneo si sviluppa in sette categorie, così da permettere a giocatori e giocatrici di tutte le età e abilità di mettersi alla prova. Una formula inclusiva, che stimola la partecipazione e garantisce spettacolo a ogni livello di gioco. Con un montepremi superiore ai 3mila euro, la competizione ha attirato anche atleti di calibro internazionale, contribuendo a far crescere ulteriormente la visibilità del padel in Sardegna.

L'evento si svolgerà nel cuore di una delle zone più suggestive della Sardegna, il Padel Club Alghero, struttura fondata da Paolo Bassu e ora gestita dal fratello Roberto. Il club, situato in Viale Europa angolo Via delle Baleari, è diventato negli anni un punto di riferimento per gli appassionati e per chi desidera vivere giornate di sport e divertimento all'insegna del padel.

L'organizzazione del torneo è affidata all'Asd Ball Don't Lie, associazione fondata da giovani algheresi con l'intento di dare nuova linfa al movimento del padel regionale, favorendo la crescita e la promozione di questo sport in tutta la Sardegna.

