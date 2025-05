Al via, domani, un lungo weekend di partite nei campionati regionali di basket. Per gli appassionati della palla a spicchi l’imbarazzo della scelta.

Serie B Femminile. Il Cus Cagliari, dopo aver vinto il titolo regionale, attende le date ufficiali della semifinale playoff per la promozione nella prossima A/2 Femminile. La compagine allenata da Federico Xaxa affronterà la vincitrice della Serie B Lombarda. L’andata è prevista per il weekend del 24 e 25 maggio, il ritorno il fine settimana successivo (31 maggio e 1 giugno). A livello sardo, invece, si scenderà in campo per la quarta giornata del girone di “Classificazione”. Il quadro delle partite: Nulvi-Su Planu, domenica ore 17.30; Pallacanestro Nuoro-Astro, domenica ore 17; Elmas-Il Gabbiano (rinv.).

Divisione Regionale 1. Sarà un lungo weekend, tra playoff e girone playout. Stasera, per gara 2 dei quarti di finale, alle 18.30, la Sap Alghero ospita il Carbonia. I padroni di casa cercheranno la vittoria per allungare la serie, i “miners” il successo per chiudere la pratica. Domenica, invece, gara 3 tra San Salvatore ed Elmas. Chi vince passa il turno. Palla a due prevista per le 20. Un fine settimana di riposo, invece, per Demones Ozieri e Fisiokons Aurea Sassari, già in semifinale dopo il 2-0 nella serie inflitto, rispettivamente, ad Arzachena e Atletico Cagliari. Nel girone “Playout”, invece, si scenderà in campo anche per la seconda giornata. Il programma: Isola Gas Terralba-Basket Iglesias, domani ore 19; Basket Mogoro-San Sperate, domenica ore 19; Astro-Genneruxi, domenica ore 20.30. Riposa Oristano Basket.

Divisione Regionale 2. Al Sud da domani a mercoledì i primi recuperi. Al Nord, invece, doppia sfida che vale gara 2 dei quarti di finale playoff. CMB Porto Torres e Innovyou Sennori hanno già staccato il biglietto per la final four, in attesa delle rimanenti due squadre. Il programma delle partite. Sud: Cus Cagliari-Carloforte, domenica ore 19; Elmas-Marrubiu, domani ore 19; Poetto Gruppo Ena-Genneruxi, domenica ore 20; Jolly Dolianova-Cus Cagliari, mercoledì ore 20.30; Carloforte-La Casa del Sorriso Su Planu, mercoledì ore 19; San Salvatore Selargius-Serramanna, mercoledì ore 21; Azzurra Oristano-Condor Monserrato, domani ore 18.30; Sinnai-Marrubiu, mercoledì ore 20.30. Nord. Quarti di Finale Playoff (gara 2): Virtus Olbia-New Basket Ploaghe, domani ore 18.30 (serie 0-1); Pallacanestro Nuoro-Masters Sassari, domani ore 19.30 (1-0).

© Riproduzione riservata