La Serie C Unica maschile entra nella sua fase più calda. Sono rimaste in corsa quattro squadre per un solo posto verso i playoff nazionali che valgono la B Interregionale. Il penultimo atto della stagione è alle porte con le Gare 1 in programma questo fine settimana: si comincia sabato 10 maggio alle 18 con Olimpia Cagliari-Il Veliero Calasetta, si prosegue domenica 11, sempre alle 18, con la sfida tra Innovyou Sennori e Coral Alghero.

La prima semifinale mette di fronte l’Olimpia Cagliari di Roberto Zucca, squadra giovane e ben costruita, reduce da una serie tiratissima contro Sant’Orsola, risolta solo in Gara 3. Roster profondo e talento diffuso, per un gruppo che ha saputo crescere nel tempo e ora punta a giocarsi fino in fondo le sue chance promozione.

Dall’altra parte il Veliero Calasetta di Simone Frisolone, squadra solida e sempre insidiosa. Partiti a fari spenti, i tabarchini hanno disputato una regular season di alto profilo, chiudendo nelle zone alte della classifica grazie anche alle performance individuali di Amoruso e Russo.

Nell’altra semifinale, l’Innovyou Sennori, campione in carica, parte con i favori del pronostico. La squadra più continua della stagione ha eliminato ai quarti una Torres coraggiosa. Nonostante le difficoltà, la formazione romangina ha passato il turno in due sole gare, proseguendo il cammino da imbattuta.

Sulla strada dei favoritissimi ora c’è la Coral Alghero, forse la più grande sorpresa della stagione. Neopromossa, ma con un’identità precisa e una chiara vocazione sudamericana, ha eliminato la Ferrini Quartu con un doppio colpo in Gara 1 e Gara 2. Fondamentali le prestazioni di Musso e Sahud, colonna portante di una squadra capace di ribaltare i pronostici.

