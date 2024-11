Si è completa la decima giornata del campionato di Serie D, girone G. L’Atletico Uri espugna (0-1) il campo dell’Ilvamaddalena. I giallorossi scavalcano in classifica proprio l’Ilva, ora terzultima.

Dopo appena 9’ i giallorossi passano in vantaggio con De Cenco che insacca di testa su azione d’angolo. Alla mezzora Glino va vicino al pareggio: la sua conclusione colpisce la parte bassa della traversa. Nella ripresa, al 13’ Cherchi salva su un tiro ravvicinato di Nana. Al 22’ ci prova ancora Glino, Cherchi non si fa sorprendere. Nel recupero gol annullato a Tapparello per un fallo sul portiere Cherchi. Al 52' Lattisi salva su Bah.

Ancora una sconfitta per l’Olbia che cade (2-1) contro l’Atletico Lodigiani. Nel primo tempo, al 21’ Perrotta entra in area, si libera di due uomini e batte Di Chiara. Uno a zero. Otto minuti dopo l’Olbia pareggia su azione manovrata: la firma è di Staffa su assist di Furtado. Nella ripresa, al 18’ Perrotta riporta avanti i laziali. Al 42’ Sebastiani sfiora il tris. Al 50' De Grazia calcia alto.

I bianchi sono penultimi davanti alla Costa Orientale Sarda che venerdì scorso ha perso (4-1) contro la Paganese.

Sconfitta (3-2) ieri per il Latte Dolce contro la Flegrea Puteolana.

