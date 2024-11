Allo stadio “Marcello Torre” di Pagani, la Costa Orientale Sarda viene piegata (4-1) dalla Paganese nell’incontro valido per la decima giornata di andata del campionato di Serie D, girone G. Per i giallobù si tratta dell’ottava sconfitta di fila. Un momento davvero difficile.

Dopo appena 6’ la Cos va sotto: Faella riceve palla e con diagonale supera Xaxa. Al 18’ il raddoppio: Iannello dalla destra mette palla al centro, Faella accetta l’invito ed insacca. Al 21’ conclusione di Antonio Loi da fuori area, palla di poco alta sopra la traversa. Al 32’ Ferreira, lanciato a rete, batte Xaxa in uscita. Al 35’ rasoterra di Cabiddu, Spurio respinge.

Nella ripresa, al 4’ conclusione di Sulis, Spurio devia in angolo. Al 13’ botta di Demontis, palla di poco sul fondo. Al 28’ su una mischia in area Loi accorcia le distanze. Al 44’ Gianmarco De Feo firma il poker. Mercoledì prossimo la squadra di Loi sarà impegnata sul campo dell’Ostia Mare per i 32esimi di finale di Coppa Italia.

