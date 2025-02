Due anticipi domani (sabato) nel campionato di Serie D. L'Olbia ospita la capolista Cassino, il Latte Dolce affronta la trasferta laziale sul campo della Cynthialbalonga.

L'Olbia attende la capolista senza paura: la squadra di Zé Maria, rafforzata in settimana da ingaggi mirati, punta al colpaccio per uscire fuori dalla zona retrocessione. Un compito difficile ma non impossibile. Si gioca alle alle 14. E gioca per far punti, dopo le utime due sconfitte, il Latte Dolce che alle 14.30 sarà ospite della Cynthialbalonga, squadra che nelle ultime cinque gare ha vinto tre volte.

L'Ilva col nuovo allenatore Acciaro e col nuovo arrivato Izzillo, sarà impegnata a Terracina in uno scontro salvezza aperto a ogni risultato. La Cos ospita il Guidonia, altra grande del girone, mentre l'Atletico Uri affronta in trasferta la temibile Sarnese.

