Nicolas Izzillo, maddalenino doc, cresciuto nel vivaio locale, torna all'Ilva in Serie D dopo una lunga carriera in C e in Serie B.

Dopo aver esordito in prima squadra e poi in Promozione, in una vittoria per 4-3 contro la Torres, ha spiccato il volo ad appena 15 anni verso il calcio che conta. Ha giocato 15 anni tra i professionisti (una presenza in serie B e 325 in serie C, 25 gol e 12 assist, una promozione in serie B con la maglia del Pisa), Izzillo ritorna così a La Maddalena con l'obiettivo di contribuire alla salvezza della squadra.

