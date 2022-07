Ancora rinforzi per l’Ilvamaddalena (Serie D). Il tecnico Aldo Gardini ritrova il centrocampista Federico Mastromarino (classe 1999) avuto ai tempi dei Lanusei. Nella scorsa stagione ha giocato con la Stresa Vergante in Serie D. In precedenza ha indossato le maglie di Torres, Lanusei, Guspini e della Primavera del Cagliari. Inoltre arriva Daniele Ansini. Il centrocampista classe 1996, con esperienze passate con le maglie di Fiorentina U19, Viterbese, Massese e Vigasio.

L'Eccellenza sarda parla sempre più argentino. Soprattutto in casa Villacidrese. La società del Medio Campidano ha tesserato il portiere Alejandro Quiriti (classe 1997), ex Real Forio e il Policoro in Italia, Club Atletico Kimberley in argentina e con esperienza anche negli Stati Uniti. Confermato il difensore centrale Totò Bruno.

Colpo della Monteponi, che ha acquisito le prestazioni del bomber Alessio Figos, ex Villacidrese. Ufficializzato anche l'arrivo di Gianluigi Illario, figlio d'arte.

Cambio al vertice in casa Calangianus: Domenico Cassitta è stato nominato presidente dopo le dimissioni dell'ormai ex massimo dirigente Gino Cassitta.

Il Latte Dolce ha comunicato il ritorno del portiere Davide Congiunti (2003) che lo scorso anno ha giocato, con la formula del prestito, alla Nuorese.

Il Sant'Elena ha ingaggiato il centrocampista centrale Bruno Floris (2000), ex Guspini e Arzachena. Piace brasiliano Felipe Yago Silva Soares (1992), la scorsa stagione all’Atletico Tricase (Puglia).

Alessandro Ibba dopo alcune stagioni fa ritorno ad Arbus. La società mineraria corteggia William Tronu, lo scorso anno a Selargius. L'Ossese ha preso l'attaccante Salvatore Mudadu (2004), cresciuto nelle giovanili del Latte Dolce.

Il direttore sportivo del Guspini (Promozione) Matteo Zanda riporta in Sardegna il centravanti Sergio Alberto Alvarez Castellano (1991), ex Lanusei. Colpo del Terralba che ha preso il centrocampista Simeon Ezeadi, ex Monteponi e Muravera. Dopo dodici anni, Fabrizio Falchi fa rientro a Castelsardo. Ha giocato con Torres, Porto Torres, Late Dolce, Ploaghe, Stintino e Sorso.

© Riproduzione riservata