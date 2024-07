Al via da domani 1 agosto la preparazione della Cos in vista della prossima stagione di Serie D. Quaranta i convocati (trenta sono under), alla corte di mister Francesco Loi per cercare di onorare la serie D per il settimo anno di fila tra Muravera e Tertenia. Tre le amichevoli fi

nora già decise contro Nuorese, Kosmoto Monastir e Ossese. Sono in programma per il 7 agosto alle ore 19 a Tertenia, contro la Nuorese. Si replica, sempre a ‘Is Arranas’, martedì 13 agosto contro la Kosmoto Monastir alle ore 20, per poi far visita all’Ossese al ‘Comunale Walter Frau’ di Ossi giovedì 22 agosto alle ore 19.

Il raduno di domani è fissato per le 17 al campo della Cos. I convocati sono 40 di cui trenta Under.

© Riproduzione riservata