Il campionato di Serie D inizierà il 3 settembre e si concluderà il 5 maggio del prossimo anno. Lo ha deciso la Lega nazionale dilettanti che nei prossimi giorni comunicherà anche le date di inizio della Coppa Italia. Si dovrebbe giocare il 20 e il 27 agosto per i primi turni della manifestazione.

Sono cinque le squadre sarde iscritte al momento alla Serie D: Latte Dolce, Arzachena, Atletico Uri, Budoni e Costa Orientale Sarda. Si parla con insistenza poi di un possibile ripescaggio dell'Ilvamaddalena retrocessa ai playout.

L'Arzachena dovrebbe avere nuovi proprietari dopo il passo indietro del gruppo Orlean che dopo aver lasciato un anno fa lo Spezia in Serie A, ha deciso di lasciare anche l'Arzachena impegnandosi solo nel settore giovanile. Ci sarebbe più di una trattativa avviata da nuovi interlocutori interessati a rilevare la società. Lo ha annunciato lo stesso ds Antonello Zucchi parlando di due possibili interlocutori che avrebbero già contattato i vertici di Orlean. Dal 2003 a oggi i biancoverdi hanno partecipato a diciotto campionati in D e due in C. Indimenticabile la vittoria del campionato di Serie D nella stagione 2016/2017 e le due stagioni in Lega Pro. Ma anche gli ultimi due tornei, dove la squadra biancoverde ha raggiunto i playoff.

Torna in D anche il Budoni, altra grande protagonista a questo livello che dovrebbe confermare in panchina Raffaele Cerbone. Gran ritorno anche per il Latte Dolce che si è subito ripreso il posto che le compete vincendo l'ultimo campionato di Eccellenza.

