Non era forse questa la comunicazione che i tifosi dell’Olbia si aspettavano dopo l’integrazione in extremis della documentazione necessaria all’iscrizione alla prossima Serie D, avvenuta ieri, ma il club ha annunciato oggi di aver nominato Alessandro Giorgi, già direttore delle affiliazioni, direttore generale dei bianchi.

Nessuna buona nuova sulla squadra da affidare all’allenatore incaricato Lucas Gatti (che non ha ancora firmato) e la stagione al via con la Coppa Italia il 24 agosto. La notizia di oggi è una e una sola: la promozione di Giorgi. “Nell’ambito del processo di ristrutturazione gestionale, l’Olbia Calcio 1905 annuncia la nomina di Alessandro Giorgi a Direttore Generale del club”, recita la nota stampa. “Giorgi, forte di una vasta esperienza nel settore calcistico, imprenditoriale e della consulenza, ha già dimostrato il suo valore, rivelandosi cruciale per l’iscrizione della squadra al campionato di Serie D 2025/2026. Nel suo nuovo incarico”, si legge ancora, “lavorerà in stretta collaborazione con il Consiglio di amministrazione, che manterrà il ruolo di decisore e supervisore di tutte le operazioni. La nomina a Direttore Generale non gli impedirà, tuttavia, di mantenere la sua posizione di Direttore delle Affiliazioni, continuando a gestire le relazioni con i club affiliati e le relative attività di supporto”.

Ci si chiede quale sarà, a questo punto, il ruolo di Manuel Gonzalez, nominato a inizio giugno direttore dell’area tecnica dell’Olbia. Col caos dell’ultimo mese e mezzo, culminato nella drammatica giornata di ieri, quando la proprietà svizzera è riuscita solo sul gong a pagare lo stipendio di maggio ai tesserati e completare così la domanda di iscrizione alla Serie D 2025/26, di fatto l’ex difensore non ha mai potuto esercitare le sue funzioni.

Della promozione di Giorgi si vociferava da giorni, tanto che, stando ai rumors, Gonzalez si sarebbe già dimesso dal suo incarico.

