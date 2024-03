La Serie C Unica di basket maschile è pronta a vivere i secondi atti dei quarti di finale playoff, che potrebbero sancire i primi verdetti sulle formazioni semifinaliste.

Forte dell’1-0 conquistato grazie all’agevole successo interno di Sorso, l’Innovyou Sennori va a caccia del bis contro la Dinamo Academy Alghero per chiudere i conti e avanzare al turno successivo. Palla a due sabato 30 marzo alle 20 al PalaSimula di Sassari.

Ghiottissima chance, invece, per Il Veliero Calasetta, che dopo aver sorpreso la favorita Ferrini Delogu Legnami a domicilio nella Gara 1 di sabato scorso, prova a ripetersi di fronte al pubblico amico del Palasport “Sciamain” (sabato, ore 18).

Una nuova affermazione avrebbe il sapore dell’impresa per i tabarchini, protagonisti di un’annata poco felice fino al ritorno in panchina di coach Frisolone, abile a rivitalizzare i suoi e a condurli fino al settimo posto al termine della regular season. L’eliminazione avrebbe invece il sapore della beffa atroce per i quartesi, teste di serie numero due del tabellone playoff dopo essere stati a lungo primi in regular season. Decisivo sarà il fattore Samoggia: non al meglio sabato scorso, il lungo biancoverde ha lavorato per tornare a piena disposizione di coach Cocco. In caso di successo ospite, la serie tornerà al PalaSant'Elena per la "bella".

Vuole completare l’upset anche il Sant’Orsola, determinato a rifilare un’altra amarezza alla Torres (3^) per andare sul definitivo 2-0 nella serie (sabato, 17.30, PalaSimula di Sassari).

Ci sarà da attendere, infine, per l’ultimo quarto di finale tra Olimpia Cagliari e Antonianum: gara 2 si disputerà a Quartu Sant’Elena giovedì 4 aprile alle 20.45.

