Cala il sipario (o quasi) sulla regular season della Serie C Unica di basket maschile. Poche le sorprese nell'undicesima e ultima giornata di ritorno.

Già certa del primo posto in classifica, l'Innovyou Sennori non rallenta il ritmo, e al PalaSimula di Sassari super la Torres (81-72) centrando la 14^ vittoria consecutiva. A trascinare i sennoresi di Piras i 30 punti del solito Jiri Hubalek.

Vince anche la più immediata inseguitrice, ovvero la Ferrini Delogu Legnami, che amministra i minutaggi i vista dei playoff, ma passa comunque in maniera autoritaria sul campo della Dinamo Academy Alghero (79-50).

Nonostante il ko, il terzo posto è appannaggio della Torres, con i turritani che approfittano anche del passo falso dell'Olimpia Cagliari proprio contro la Dinamo Academy nel recupero (88-72).

In quinta piazza si insedia l'Antonianum: i quartesi di coach Bogo partono forte contro l'Astro (26-12 al 10') e poi controllano senza affanni per i restanti 30 minuti (69-54).

Blinda i playoff anche Il Veliero Calasetta, autore di un colpaccio interno a spese del Sant'Orsola (79-67) grazie a un break di 26-15 nell'ultimo quarto.

Per stabilire in maniera definitiva gli accoppiamenti dei playoff, sarà necessario attendere i due recuperi in programma sabato prossimo: Torres-Antonianum e lo scontro diretto tra Dinamo Academy Alghero e Calasetta. In palio la settima posizione in classifica.

Già certi il derby Torres-Sant'Orsola e la sfida tra Olimpia Cagliari e Antonianum.

Ai playout Manitech Elmas, Cus Sassari e Astro.

Torres-Sennori 72-81

Sef Torres: Dore 16, Raffo 9, Biolchini 23, Basoli 7, Tanda 1, Patrick ne, N. Pisano 16, Vargiu, R. Pisano ne, Cabras ne, Panai. Allenatore Carlini

Innovyou Sennori: Melis 3, Nieddu 2, Corrias 4, Doneddu, M. Piras 2, Merella ne, Marreu, Tola 14, Pisano 17, Bertolini 4, Hubalek 30, Cabras ne, Medda 5. Allenatore G. Piras

Parziali: 20-16; 34-35; 63-52



Calasetta-Sant’Orsola 79-67

Il Veliero Calasetta: D. Zucca ne, Porricino ne, Pipiciello 8, S. Zucca 6, Werlich 23, Paddeo 17, L. Vigo, Salis 4, Ivaldi 2, D. Vigo ne, Mattana 2, Barreiro 17. Allenatore Frisolone

Sant’Orsola Sassari: Bergdolt 5, Gueye 2, Manca 6, Puggioni 10, Solinas 2, Aroni 2, Desole 12, Fara, Testoni ne, Usai, Scanu Manunta 12, Carta 16. Allenatore Porcu

Parziali: 18-24; 42-37; 53-52



Cus Sassari-Elmas 73-64

Cus Sassari: Onali, Dongu 3, Demartis, Lizzeri 2, Spanu 33, Ruiu, Campus 2, Cecchini 8, Piras 12, D’Elia 13, Desole, Gaio ne. Allenatore Sassu

Manitech Elmas: Biggio 11, Secci, Podda 16, Di Ciaula 4, Olla 10, Vadilonga 4, Piano ne, Serra 13, Carrucciu 6, Cariccia ne. Allenatore Meloni

Parziali: 22-16; 45-35; 60-44



Dinamo Academy-Ferrini 50-79

Dinamo Ac. Alghero: Angius, Giua 6, Desole, Pitirra 11, S. Casu 6, Mura, Vasselli 8, E. Casu 13, Barabino 4, Figus, Pompianu 2, Cubeddu. Allenatore Mura

Ferrini Delogu Legnami: Arena, Graviano 7, Sarritzu 11, Pedrazzini 17, Pisu 4, Fois 13, Madau 2, Salone 13, Marras 12. Allenatore Cocco

Parziali: 12-14; 22-41; 37-64

Antonianum-Astro 69-54

Antonianum Quartu: Astara 7, Pau 5, E. Piras ne, G. Piras 8, Ruggeri 4, Passa 14, Dessì 2, Jordan 16, Pirisi, Mattana 2, Oliva 11. Allenatore Bogo

Astro: Sechi 3, Susini, Porcu 3, Manca 1, A. Bonacci 10, Balia ne, Sanciu 14, L. Bonacci 7, Solinas 6, Poma 7, Bonomo 3. Allenatore Frau

Parziali: 26-12; 42-27; 56-41

Classifica: Innovyou Sennori 34, Ferrini Delogu Legnami 32, Sef Torres 26, Olimpia Cagliari 26, Antonianum 20, Sant'Orsola Sassari 18, Il Veliero Calasetta 16, Dinamo Academy Alghero 16, Manitech Elmas 14, Cus Sassari 10, Astro 4.

© Riproduzione riservata