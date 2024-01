La Serie C Unica di basket maschile entra col botto nel 2024. Il secondo turno di ritorno, in programma tra sabato e domenica, vede infatti sfidarsi le prime quattro forze della classifica.

Insidiosa trasferta per la capolista Ferrini Delogu Legnami, che al PalaSimula di Sassari se la vede con la Torres, in crescita e quarta in graduatoria a pari merito col Sant'Orsola (sabato 17.30). Al talento e alla sfrontatezza dei giovani di Antonio Carlini, i quartesi oppongono la solidità del duo Graviano-Samoggia, top scorer del campionato rispettivamente con 23,5 e 31,4 punti di media.

Non meno interessante lo scontro diretto del PalaEsperia tra le due più immediate inseguitrici della Ferrini: Olimpia Cagliari e Sennori (sabato, ore 18). Fari puntati sul pivot sennorese Hubalek, che ha svoltato la stagione dell'Innovyou. Ma i "Pumas" di Roberto Zucca sono pronti a vendere cara la pelle.

In contemporanea, Il Veliero Calasetta battezza l'era Frisolone-bis contro il fanalino di coda Astro, mentre alle 19, al PalaDelrio di Elmas, si affrontano Manitech e Sant'Orsola in un match importante per le gerarchie della zona playoff.

A chiudere il quadro l'unica sfida domenicale in programma a Quartu tra l'Antonianum e la Dinamo Academy Alghero (18.30).

Riposa il Cus Sassari.

Classifica: Ferrini Delogu Legnami 18, Olimpia Cagliari e Innovyou Sennori 16, Torres e Sant'Orsola Sassari 14, Antonianum e Manitech Elmas 10, Il Veliero Calasetta e Dinamo Academy Alghero 8, Cus Sassari 4, Astro 2.

