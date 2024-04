Da mesi attendono di affrontarsi nella finale più annunciata degli ultimi anni nel campionato di Serie C Unica. Ma prima di trovarsi faccia a faccia con in palio il titolo regionale, Innovyou Sennori e Ferrini Delogu Legnami devono ancora faticare.

Nel weekend, infatti, si torna in campo per le Gare 2 delle semifinali playoff, con le due principali contender per la vittoria finale che possono chiudere i conti dopo i successi maturati nel primo atto.

Trasferta comunque insidiosa per Sennori, che scenderà lungo la 131 per far visita all’Olimpia Cagliari (domenica, ore 20). Partita non scontata Monte Mixi: in Gara 1 Sennori non ha avuto vita facile, e davanti al proprio pubblico i “Pumas” cercheranno di interrompere la lunghissima imbattibilità dei rivali e guadagnarsi la “bella” da giocare a Sorso.

Sfida al Nord, invece, per la Ferrini, che sabato (18.30) sarà di scena al PalaSimula di Sassari contro la Torres. Pronostico incerto per una sfida che, la scorsa settimana, ha sorriso ai quartesi, vittoriosi però di una sola lunghezza (71-70).

Non solo playoff: nel weekend è in palio anche la salvezza, con la Gara 2 dei playout tra Cus Sassari e Manitech Elmas. Dopo il blitz di sabato scorso al PalaDelrio, il quintetto di coach Sassu punta al bis per assicurarsi un’altra annata nella categoria.

