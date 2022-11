Solo la vittoria è da prendere in considerazione per la Torres nell'anticipo di sabato contro l'Aquila Montevarchi. Per almeno tre motivi.

Il primo è la classifica, che dopo la sconfitta di Pontedera vede i rossoblù di Greco troppo vicini alla zona playout.

Il secondo è che si gioca al “Vanni Sanna” col conforto di almeno 4mila spettatori. Terzo motivo, la pochezza tecnica dell'avversaria, terzultima in classifica, sconfitta nelle ultime cinque uscite. Alle quattro gare di campionato va aggiunta l'eliminazione dalla Coppa Italia rimediata in settimana a opera della Virtus Entella, anche se con una rete all'88'.

Non sembra ci siano recuperi in difesa, dove Lombardo e Ferrante sono ancora alle prese con problemi fisici. Quella di sabato è comunque una partita da vincere e quindi conterà più come la Torres riuscirà ad attaccare e la precisione negli ultimi venti metri, perché finora salvo rare occasioni, alla squadra sassarese occorrono quattro-cinque palle gol per fare una rete.

