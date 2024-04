Si spengono a Perugia, forse definitivamente, le residue speranze dell’Olbia di salvare la Serie C. Bianchi sconfitti 3-0 allo stadio “Renato Curi” e scivolati all’ultimo posto.

A segno in casa della vice capolista Torres, la Fermana opera infatti il sorpasso, salendo a quota 28 in classifica, a +3 su Ragatzu e compagni, e agganciando i playout. Tutto quello che avrebbero dovuto fare i galluresi oggi è riuscito alla prima delle antagoniste, che – si dica – nel girone di ritorno ha mostrato segnali di vita più convincenti di quelli dell’Olbia, che neppure la scossa dell’ennesimo cambio in panchina, con Oberdan Biagioni chiamato giovedì a sostituire l’esonerato Marco Gaburro, è riuscita a rianimare.

La partita contro la quarta forza del torneo parla chiaro. Dopo una buona partenza e la traversa colpita da Dessena, l’Olbia inizia a subire l’iniziativa del Perugia, che al 25’ passa in vantaggio con Vazquez (che più tardi colpirà un palo). Il raddoppio degli umbri arriva a ridosso dell’intervallo, firmato da Iannoni. Chiude i giochi Ricci al 21’ della ripresa trasformando il rigore per l’atterramento in area di Vazquez a opera di Incerti.

A questo punto, a tre giornate dalla fine del campionato, solo un miracolo può rimettere in corsa i bianchi. Che domenica al “Nespoli” ospiteranno il sempre ostico Pescara con un piede e mezzo, e forse anche la testa, già in Serie D.

