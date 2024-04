Non solo Montebugnoli. Espulso domenica scorsa nel match col Pescara, l’esterno scuola Bologna salterà la trasferta di Pontedera per squalifica, ma per lo stesso motivo contro la squadra dell’ex Max Canzi l’Olbia dovrà fare a meno anche di Ragatzu e Bianchimano.

Contro gli abruzzesi i due attaccanti hanno rimediato il giallo che ha fatto scattare il turno di squalifica, così domenica Oberdan Biagioni dovrà fare i conti con un reparto avanzato dimezzato e un titolarissimo in difesa. Rientra Palomba, assente all’ultimo turno per squalifica, e Boganini e Schiavone sono tornati a disposizione dopo la lunga assenza per infortunio, ma è chiaro che contro i toscani Biagioni dovrà reinventarsi la formazione. E lo dovrà fare in un match in cui i bianchi si giocano le residue chance di rimanere in Serie C.

In realtà, solo la matematica non condanna i galluresi, ultimi con 25 punti e 6 di gap dal penultimo posto, occupato dalla Fermana, alla retrocessione diretta: se domenica i marchigiani strappano un pareggio alla Juventus Next Generation per l’Olbia sarà Serie D certificata dopo 8 anni consecutivi di professionismo, a prescindere dal risultato di Pontedera. Però i punti serviranno a fare classifica qualora la società dovesse chiedere la riammissione o il ripescaggio, mossa alla quale la nuova proprietà targata SwissPro si starebbe preparando.

