L’Olbia crolla a Recanati, travolta 4-1 dalla Recanatese al termine del match della 13ª giornata di Serie C.

Tutti nella ripresa i gol della sfida del “Tubaldi”: in 4 minuti i marchigiani si portano sul 2-0, tra il vantaggio di Sbaffo al 26’ e il raddoppio firmato da Ferretti alla mezz’ora. Al 37’ Dessena accorcia le distanze dagli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Biancu, ma al 39’ Sbaffo cala il tris, regalandosi la doppietta personale. E servendo a stretto giro l'assist a Morrone per il poker dei giallorossi nel secondo minuto di recupero.

Per la squadra di Leandro Greco si tratta della sesta sconfitta in campionato, la più pesante per passivo di reti. Un risultato che interrompe la serie positiva dopo la vittoria sul Pineto e il pareggio con la Lucchese e inchioda i bianchi a quota 15 punti in classifica, a rischio risucchio in zona retrocessione.

Considerato che la partita di domenica prossima col Rimini è stata rinviata al 6 dicembre, i galluresi avranno più tempo per meditare su quanto accaduto questo pomeriggio e preparare l’impegno successivo: la trasferta del 26 novembre sul campo del Sestri Levante. E non si sa se sia un bene o un male, che passi troppo tempo tra la brutta sconfitta subita dalla Recanatese e una gara in cui l’Olbia dovrà dimostrare una pronta reazione. Nella prestazione ma anche e soprattutto nel risultato.

