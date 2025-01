Il primo turno del 2025 della Serie C Unica di basket maschile ha consolidato il secondo posto in classifica dell'Olimpia Cagliari, che a Monte Mixi non ha lasciato scampo alla Sirius Nuoro, battuta con un rotondo +40 (101-60). Partenza a razzo (28-10 alla prima sirena) e 40 minuti in controllo per i Pumas, guidati dai canestri di D'Elia, Motzo e Serra.

In coda gioisce finalmente la Dinamo Sassari B, che nel derby espugna il PalaSimula, tana del Sant'Orsola e si schioda da quota zero in classifica. Dopo un primo tempo a tinte arancionere, i biancoblù di Mura sono stati protagonisti di un finale in crescendo: decisivi i 17 personali di Pitirra.

I nuovi innesti di Putignano e Orrù fanno gioire l'Antonianum, che sale di colpi alla distanza e piega le resistenze del Cus Sassari (97-84). E' stata sospesa all'inizio dell'ultimo quarto, infine, la gara di Calasetta tra Il Veliero e la Klass Coral Alghero: dopo aver notato il parquet bagnato a causa di alcune infiltrazioni d'acqua dai muri del PalAversano, gli arbitri hanno optato per la fine anticipata sul punteggio di 68-54 per i tabarchini. Martedì il verdetto del giudice sportivo, che potrebbe anche sancire la ripetizione della partita.

Si recupererà il prossimo 25 gennaio il match tra Torres e Innovyou Sennori, "rivincita" della scorsa finale regionale.

Sant’Orsola-Dinamo B 70-75

Tavoni Sassari: Vargiu 6, Manca, Bertolini 10, Aroni 2, Peruzzi 17, Fara 2, Cugia 3, Mura 2, Usai 7, Scanu Manunta 15, Cipriano 6, Gueye. Allenatore Porcu

Dinamo Sassari B: Macciocu 6, Meschini 5, Denti 15, Giua 5, Brau 2, Pitirra 17, Motroni ne, Luciano 3, Pompianu 6, Barabino 12, De Rosas, Cubeddu 4. Allenatore Mura

Parziali: 24-13; 34-34; 53-57



Olimpia-Nuoro 101-61

Olimpia Cagliari: Cossu ne, Motzo 15, Tocco 11, Di Ciaula 9, Chessa 1, Serra 14, Corsi 11, Palazzi 7, D’Elia 16, Scanu 6, Pili 9, Terrosu 2. Allenatore Zucca

Sirius Nuoro: Dama 3, Mariani 31, Carone 4, Canu 2, Radakovic, Zidda, Spina 2, Puddu 6, Loddo, Doglio 5, Ballore ne, Assui 8. Allenatore Puddu

Parziali: 28-10; 54-30; 78-47



Antonianum-Cus Sassari 97-84

Antonianum Quartu: Pirisi 3, Piras, Putignano 26, Ruggeri ne, Tiragallo, Biggio 3, Pau ne, Jordan 31, Onnis 11, Medda ne, Carrucciu 8, Orrù 15. Allenatore Atella

Cus Sassari: Dongu 2, Demartis 2, Porcheddu 10, Chessa 8, Spanu 19, Cecchini 15, Piras 11, Lizzeri 2, Idini 13, Gaio 2. Allenatore Sassu

Parziali: 22-27; 39-45; 71-67

Classifica: Sennori 16, Olimpia 14, Calasetta, Ferrini, Torres e Nuoro 10, Coral 8, Sant'Orsola e Antonianum 6, Cus Sassari 4, Dinamo B 2.

