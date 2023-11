La capolista ritorna al successo. Al “Vanni Sanna” la Torres batte l’ostico Ancona 1-0 su rete di Ruocco che raccoglie un traversone di Liviero, rientrato alla grande dopo un mese e mezzo di stop.

La vittoria consolida il primato dei rossoblù, bravi a risollevarsi dopo la sconfitta subita domenica scorsa contro la Virtus Entella.

Gara ostica: la Torres costruisce, l’Ancona si chiude bene e gioca di rimessa. Al 3’ Diakite arriva sul fondo destro e serve indietro per Ruocco che in area prova stop e giro ma un difensore gli porta via la palla. Al 7’ Mastinu ha il tempo di stoppare ma conclude malamente. Al 12’ Verduci da sinistra per il traversone ma di testa Diakite angola troppo.

Occasionissima al 15’ col bolide di Mastinu dal limite che il portiere ospite respinge. Al 28’ rinvio sbagliato di Zaccagno sui piedi di Spagnoli che stoppa male e spreca il regalo.

Verduci si fa male alla mezz'ora, entra Liviero assente da un mese e mezzo e al 37’ il suo palleggio in area viene fermato con la mano da Saco, ma il mediocre arbitro non vede.

Nel secondo tempo l’Ancona toglie una punta e mette un centrocampista, la Torres inserisce la torre Menabò al posto di un Fischnaller improduttivo. Al 77’ Liviero crossa da sinistra: in area piccola Ruocco stoppa di petto e segna.

Va vicino al raddoppio Mastinu al 93’ ma il portiere riesce a “togliere” la palla dall’incrocio dei pali.

