Tre punti persi nel recupero tra derby con l'Olbia e trasferta di Pontedera. La squadra sassarese è chiamata a recuperarli subito: domani arriva al “Vanni Sanna” (inizio 14.30) l'Aquila Montevarchi. La formazione è attualmente terzultima a 8 punti e non vince da quattro giornate. In settimana ha perso contro la Virtus Entella per la Coppa Italia incassando il gol all'88'. A conferma della difesa più perforata del girone: 18 reti in undici gare.

Il terzino della squadra sassarese Jonas Heinz dichiara: “Nelle ultime due partite abbiamo preso gol che non dovevamo prendere e perso punti. Ora bisogna fare tre punti per riprendere il cammino. Abbiamo lavorato molto duro per prepararci meglio alla partita di sabato”.

Nessuna novità in difesa, visto che Ferrante e Lombardo sono ancora ai box per problemi fisici. In compenso rientrano Diakite e Suciu e quindi per l'attacco il tecnico Greco ha solo l'imbarazzo della scelta, considerata anche la presenza di Ruocco, Scappini, Luppi e Sorgente.

Invece nell'Aquila Montevarchi assenti i giovani Chiti e Rossi.

