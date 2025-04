Niente gita fuori porta a Pasquetta per la Torres e i suoi tifosi. Il penultimo turno del campionato si giocherà lunedì al "Vanni Sanna" (inizio alle 15) contro il Carpi.

I rossoblù hanno ripreso ad allenarsi oggi dopo una giornata supplementare di riposo. Non sarà utilizzabile il centravanti Diakite che è stato squalificato e appare difficile anche il rientro del trequartista Carboni, fermo da quasi due mesi per problemi fisici.

Alla squadra sassarese basta una vittoria per rendere aritmetico il terzo posto, ma vanno bene anche due pareggi visti gli scontri diretti favorevoli col Pescara che è distante 4 lunghezze. Il Carpi non verrà a Sassari in gira di piacere, perché ha un solo punto di svantaggio su nono e decimo posto, occupati da Pontedera e Gubbio, quindi può ancora guadagnarsi i playoff.

