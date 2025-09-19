Terza contro seconda della stagione passata, ma questo è un altro campionato. Sicuramente è più affamata di punti la Torres che ospita la Ternana al "Vanni Sanna" domani con inizio alle 15.

La squadra sassarese dopo la vittoria sul Pontedera della prima giornata ha incassato due sconfitte e pareggiato col Bra.

«Non abbiamo raccolto quanto prodotto ma ho visto una squadra che ha reagito rispetto alla partita persa contro la Pianese», ha detto il tecnico Michele Pazienza.

La Ternana invece è reduce da due vittorie di fila contro Rimini e Carpi e vuole il tris per proiettarsi all'inseguimento del finora imbattuto Arezzo.

Proprio alla vigilia del match contro gli umbri è stato reintegrato l'esterno Zambataro che un mese fa stava per firmare un biennale contro la Ternana e invece è saltato tutto. Chissà se Zambataro sarà proposto almeno nella ripresa. Di sicuro le sue motivazioni saranno al massimo.

