Secondo volto nuovo in casa rossoblù: arriva il portiere Danilo Petriccione, nato a Massa di Somma (Napoli) nel 2002, alto 190 cm. Petriccione ha vestito precedenza le maglie del Potenza, della Gebilson e del Vastogirardi in serie D e ora è pronto ad affrontare la nuova avventura con la maglia della Torres in Lega Pro.

Petriccione ha firmato un contratto biennale e si aggiunge a un reparto che attende l'ufficializzazione della conferma di Pierpaolo Garau e non avrà più Werther Carboni, classe 1996.

L'altra partenza nelle fila sassaresi è quella del centrocampista Massimo Tesio, classe 2002, che ha rescisso il contratto che lo legava alla Torres per altri due anni.

© Riproduzione riservata