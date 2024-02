Dopo il colpaccio con la Lucchese la vittoria sul Perugia al “Vanni Sanna” per certificare l'uscita dalla crisi. La squadra sassarese si impone per 1-0 con rigore di Diakite procurato da Ruocco. Vittoria pesantissima che consente di andare a +10 da una concorrente diretta e consolidare il secondo posto grazie anche al pareggio della Carrarese.

La cronaca - La gara inizia con un cambio non voluto per il tecnico di casa: dentro Diakite al posto di Fischnaller che si ferma nel riscaldamento per un problema muscolare. Al 4' lancio per Zecca che scatta e sull'uscita del portiere prova il pallonetto ma è alto. Ripartenza Perugia al 13' che vince un paio di rimpalli e Zecca salva in area dove era entrato da sinistra Lisi.

Al 15' pessima esecuzione della Torres di una punizione sulla trequarti, con palla che ritorna a Giorico ma viene contrastato da Seghetti che scappa via e sull'uscita di Garau mette incredibilmente fuori. Azione di alleggerimento rossoblù con spiovente di Scotto alto di un paio di metri. Ancora gli umbri pericolosi al 19' con incornata angolata di Kouan, ma Garau vola e devia.

Torres pericolosa al 41' sugli sviluppi di un angolo con la palla che arriva al difensore Dametto in area e prova il tiro al volo: Adamonis è ben appostato sull'angolo sinistro e respinge. Al 45' Mastinu filtrante per Giorico in area a destra che mette in mezzo e l'incornata di Diakite non centra la porta.

Subito un'occasione nel secondo tempo per il Perugia, ma il tiro di Lisi è larghissimo.

Contropiede Torres al 67' col neoentrato Ruocco che serve Mastinu ma il trequartista non riesce ad arrivare sulla palla.

Altro contropiede sassarese al 76' con Mastinu che serve a sinistra Ruocco, finta, dribbling e viene atterrato. Rigore che batte Diakite e porta in vantaggio la Torres. la rete decisiva.

