Seconda amichevole sarda, sesta di una preparazione alla serie C che è stata allungata di due settimane visto lo slittamento di Coppa Italia e campionato. Domani la Torres giocherà contro la Polisportiva Ossese alle 18 nell'impianto La Piramide di Sorso.

Dopo il Latte Dolce, neopromossa in serie D, superato 4-1, un'avversaria che milita nell'Eccellenza per i rossoblù di Alfonso Greco. Chissà che non recuperino almeno un paio dei giocatori rimasti fuori giovedì per colpa dell'influenza: i difensori idda, Antonelli e Dametto più il centrocampista urso.

Intanto la società sassarese ha lanciato la campagna abbonamenti per la vendita libera, dopo la scadenza delle prelazioni. "Fallu baddà" è lo slogan, con chiaro riferimento ai Candelieri. Previsti abbonamenti a prezzi ridotti per specifiche categorie di tifosi, oltre che sconti per famiglie, universitari e per chiunque porti con sé un amico al “Vanni Sanna”.

© Riproduzione riservata