Il Benevento che tre anni fa era in serie A contro la Torres che due anni fa era ancora in serie D. Si gioca domani alle 20.30 al “Vigorito” ma è solo l'andata di una doppia sfida che mette in palio la semifinale per la promozione in serie B. Il ritorno è programmato sabato al “Vanni Sanna”.

Non esistono termini di raffronto: questa è l'unica partita dei quarti che mette di fronte due formazioni di girone diverso. I campani sono arrivati terzi nel girone C e nel turno precedente hanno eliminato la Triestina grazie a un pareggio (1-1) e una vittoria (2-1) mentre la squadra sassarese ha chiuso al secondo posto nel raggruppamento B e quindi se le due gare si chiudono in parità di risultati e gol, accede alla semifinale. Chi vince sfida la vincente tra Carrarese e Juventus Next Gen.

Il Benevento gioca col 3-4-3 e ha un organico tra i più costosi della serie C (9 milioni di budget) imbottito di giocatori che hanno fatto la serie A o almeno la serie B. La Torres vuole mostrare quella faccia “spavalda” che le ha consentito di sorprendere tutti in avvio di campionato, giocando un ottimo calcio.

© Riproduzione riservata