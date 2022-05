Si sono giocati nel fine settimana i quarti di finale dei play-off del campionato regionale di Serie C di tennis a squadre maschile. Fattore campo e classifica nella regular season rispettati nelle quattro sfide in programa. Nell'anticipo del sabato, il Tc Cagliari ha chiuso i conti contro il Quattro Mori Tennis Team conquistando i quattro singolari. Domenica, per un posto in finale, sfiderà il Ct Decimomannu, che ha superato 5-1 il Tc 70 Oristano (3-1 nei singolari).

Derby. Ci sarà un derby maddalenino nella semifinale della parte bassa del tabellone, con il Tc Moneta 2021 (4-0 al Tennis Elmas) che affronterà il Tc A.Novelli (5-1 al Poggio Sport Village dopo il 3-1 nei singolari).

Playout. Si gioca anche per la permanenza nella categoria. Nei match di andata dei play-out salvezza, match point casalingo per Tc Arzachena e Ct Macomer, che hanno vinto 4-2 in trasferta rispettivamente sui campi della Torres Tennis e del Tc Ghilarza.

