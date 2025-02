Il Tc Moneta si prepara al debutto sul palcoscenico. E lo vuole fare non vestendo i panni della vittima sacrificale o della meteora, ma quella della matricola terribile, che vuole lasciare il segno e confermarsi nel tempo.

Tre fin qui gli acquisti centrati da Sebastiano Asara, deus ex machina del circolo maddalenino. Il primo in ordine di tempo è stato quello del 24enne cagliaritano Marco Dessì (attualmente 1768 nella classifica mondiale di doppio), che dopo un'esperienza in Calabria torna in Sardegna.

A seguire è arrivato l'ok per Lorenzo Gallo (classe 2003, classifica operativa 2.3, lo scorso anno punto di forza del Monviso Sporting Club, che ha centrato la promozione in B1).

Il terzo è il più classico dei botti del tennis-mercato: Matteo Viola. Il 38enne mestrino, 118 della classifica mondiale di singolare due anni fa, con sedici tornei internazionali vinti in carriera (tre Atp Challenger e tredici Futures-Itf), sarà fondamentale per la crescita della squadra e, al contempo, anche del sodalizio maddalenino, partecipandone attivamente alla vita agonistica.

“Siamo fieri, come Direttivo, del grande lavoro svolto quest'anno per creare una squadra ambiziosa, non è stato facile, ma ci saranno nel 2026 altre novità sensazionali per il nostro Tennis club Moneta. E' un progetto a lungo termine molto interessante”, dichiara “capitan Tex”, che avrà con se anche il suo vice (e fratello minore) Gino Asara (3.1), Luigi Corrias (2.4) e i vivai (fondamentali in questa tipologia di campionati) Alessandro Califano (2.7), Daniele Fersini (3.4) e Giacomo Califano (4.2).

