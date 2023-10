Continua la marcia della Virtus Cagliari in vetta alla classifica della Serie B Regionale Femminile di basket. Le ragazze allenate da Fabrizio Staico, infatti, portano a casa la quinta vittoria in 5 gare e rimangono sole al comando.

La Virtus mette la “quinta”. Lo scorso weekend le virtussine hanno espugnato il parquet del Basket Quartu per 53-115. Divario già ampio all’intervallo (29-54), e ulteriore allungo nella seconda parte di gara, fino al +62 finale. Nella Virtus la miglior realizzatrice è Rabchuk, con 22 punti personali. Nel Basket Quartu, invece, da segnalare i 19 punti di Secondi.

Le inseguitrici. Alle spalle San Salvatore, Mercede (pure loro a punteggio pieno ma con una partita in meno disputata) e Cus Cagliari. Le selargine vincono contro il Condor Monserrato per 88-48. Avvio di marca San Salvatore (20-9) e allungo deciso nel secondo quarto (47-19). Partita che si chiude definitivamente nel terzo quarto (65-32), fino al +40 della sirena finale. Nel San Salvatore Porcu è la top scorer con 20 punti. La Mercede, invece, si impone in casa contro la Chelu Coffee&More Elmas per 104-70, trascinata dai 25 punti di Pysmennyk. Tra le masesi è Dotta la migliore con 22 punti. Successo esterno per il Cus Cagliari, a Nulvi (62-94). Per il quintetto allenato da Federico Xaxa è la quarta vittoria di fila dopo la sconfitta dell’esordio contro il San Salvatore. Infine, nell’ultima gara del programma della quinta giornata di andata, vittoria esterna, di misura, delle quartesi sul campo dell’Astro, per 52-55. Partita molto equilibrata, con le padroni di casa che, dopo essere state sotto nei primi 10’ (14-19) chiudono avanti all’intervallo (32-28). Nella ripresa le ragazze allenate da Tony Atella rimettono la testa avanti (37-39 al 30’) e portano a casa la vittoria nel finale. Miglior realizzatrice è Ljubenovic, dell’Antonianum, con 20 punti.

Conto alla rovescia. Intanto il pensiero è già rivolto al prossimo turno. Il programma proporrà il primo scontro diretto tra le formazioni a punteggio pieno, con la Virtus Cagliari che ospiterà la Mercede Alghero.

