Penultimo appuntamento della regular season per la Confelici Cagliari, che nel 10° turno di ritorno della Serie B Interregionale vola in Campania per affrontare il Centro Basket Mondragone, penultima forza della Division F con 6 punti all'attivo (mercoledì, ore 20.30).

Reduci da quattro vittorie in fila, comprese le ultime due, particolarmente pesanti, con Pescara e Stella Ebk, i granata si sono consolidati al secondo posto (30 punti), ma soprattutto hanno conquistato un buon bottino da giocarsi nella Poule Gold, nella quale si partirà con i punti conquistati negli scontri diretti della prima fase. Gli ultimi due turni della stagione regolare sono invece pressoché ininfluenti, perché vedranno gli esperini opposti a squadre impelagate nella lotta salvezza (Mondragone e Pescara Bk). L'occasione, dunque, è propizia per tirare il fiato in vista della corsa playoff: «Ci aspettano due partite che contano oggettivamente poco per il prosieguo del campionato», conferma il tecnico dell'Esperia Federico Manca, «cercheremo di gestire sforzi e minutaggi già a Mondragone, dando spazio a tutti i ragazzi del roster. Se lo sono ampiamente meritato».

La Confelici, ad ogni modo, punterà alla vittoria. Anche perché sarebbe bello superare al fotofinish la Carver e conquistare il primo posto al termine della stagione regolare: «Se siamo arrivati in questa posizione di classifica è perché tutti i ragazzi danno il massimo, dal primo all'ultimo», sottolinea, «sia a Mondragone che in casa contro Pescara faremo di tutto per allungare la serie positiva e classificarci nella miglior posizione possibile».

